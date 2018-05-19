Стрілянина у техаській школі: серед загиблих була учениця за обміном

Під час стрілянини загинула учениця з Пакистану Сабіка Шейх.

В результаті стрілянини в школі у місті Санта-Фе, штат Техас, загинула учениця, яка приїхала до США навчатися за обміном.

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Про це повідомив Держсекретар США Майк Помпео, передає прес-служба Держдепартаменту в Facebook.

Повідомляється, що дівчинка приїхала навчатися до США з Пакистану.

"Я надсилаю свої найглибші співчуття родині та друзям Сабіки Шейх, яка була вбита в трагічній стрільбі в старшій школі Санта-Фе в Техасі вчора. Сабіка була в Сполучених Штатах за програмами обміну Міністерства США з підтримки обміну та навчання молоді, що допомагає налагоджувати зв'язки між Сполученими Штатами і її рідним Пакистаном. Смерть Сабіки та інших жертв є несамовитою і буде глибоко оплакана як у Сполучених Штатах, так і в Пакистані", - йдеться у повідомленні Помпео.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня, в старшій школі міста Санта-Фе один з учнів відкрив стрілянину. Загинуло щонайменше 10 осіб, також повідомлялося про близько 10 поранених.

Звинувачення пред'явили 17-річному учневі Димитриосу Пагуртису.