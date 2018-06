Нікі Мінаж повідомила шанувальниці про свої стосунки з Емінемом – ЗМІ

Прихильниця Мінаж прямо запитала виконавицю про її стосунки з репером, і отримала однозначну відповідь.

Американська хіп-хоп виконавиця Нікі Мінаж заявила, що зустрічається з легендарним репером Емінемом.

Як повідомляє Flow, сьогодні вийшов новий сингл за участі Мінаж — пісня YG "Big Bank", записана спільно з 2 Chainz та Big Sean.

У своєму куплеті зірка читає "Told 'em I met Slim Shady, bag M. the Once he go black, he'll be back again" ("Скажи їм, що я зустріла Сліма Шейді, пакуйте мільйон. Як тільки він піде у сутінки, то знову повернеться"). Slim Shady, як відомо, є сценічним альтер-его Емінема.

Після релізу синглу Мінаж, як повідомляється, вийшла в Instagram, де ще раз прочитала цей уривок. Здивована прихильниця прямо запитала виконавицю в коментарях, чи зустрічається вона з Емінемом. Мінаж відповіла «Так».

Наголошується, що до цього бойфрендом зірки був інший відомий репер — Nas. Пара розлучилася в січні 2018-го.

Мінаж також повідомила про перенесення дати виходу свого альбому "Queen" на 10 серпня.

Нагадаємо, в грудні минулого року Емінем зізнався, що після розлучення з Кімберлі Енн Скотт у 2006 році йому так і не вдалося знайти другу половинку.