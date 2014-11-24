Аномальний снігопад у США вчені пояснюють глобальним потеплінням

Про причини екстремальних погодних явищ і про їхній зв'язок з глобальним потеплінням пише Лента.ру з посиланням на New Scientist.

У нормі холодне повітря утримується в арктичних районах вітрами, що оперізують Північний полюс - так званим полярним вихором. Найсильнішими серед них вважаються вітри, що складають арктичне висотне струменеве повітря (ВСТ). Зазвичай ВСТ має хвилеподібну форму і постійно змінює траєкторію, але в середині листопада воно витягнулося в незвично об'ємну петлю над територією США. В результаті тепле повітря дійшло до Арктики, а холодні повітряні маси досягли Техасу, викликавши серйозне похолодання.

Листопадовий снігопад та інші погодні аномалії цього та попереднього років (наприклад, холодна зима у Великобританії в 2013 році) вчені все частіше пов'язують з поведінкою ВСТ. Глобальне потепління дестабілізує ВСТ, тому «петлі» стають надзвичайно широкими, або надовго зависають над однією територією. Це явище і створює холод, спеку і опади. Крім того, глобальне потепління підвищує вологість повітря, від чого також випадає більше опадів.

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Рекордний снігопад у Буффало та інших містах був пов'язаний з локальним сніговим ефектом озера. Він проявляється взимку, коли холодне повітря, переміщаючись над теплою водою озера Ері, насичується водяною парою і прогрівається знизу, що призводить до розвитку конвективних хмар і випадання опадів на обмеженій території. Так, у Буффало товщина снігового покриву перевищила півтора метра, а в містах, розташованих на кілька кілометрів північніше, не випало і декількох сантиметрів.

Основною причиною екстремальної погоди став тайфун Нурі. Цей тропічний циклон, що утворився в Тихому океані в кінці жовтня, почав рух до Берінгового моря і до 8 листопада перетворився в один з найсильніших позатропічних циклонів за всю історію спостережень. Саме його взаємодія з ВСТ і створила незвичайну форму петлі.