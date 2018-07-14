"Переможці шоу" названо кращою комедією XXI століття за версією The Rolling Stone

14:25, 14 липня 2018
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Переможцем рейтингу став фільм «Переможці шоу» Крістофера Геста \ УНІАН

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Топ-5 виглядає так:

«Переможці шоу» Крістофера Геста (2000);

«В зашморгу» Армандо Іаннуччі (2009);

«Дівич-вечір у Вегасі» Пола Фіга (2011);

«Зведені брати» Адама Маккея (2008);

«Ідіократія» Майка Джаджа (2006).

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Теги: #рейтинг#Rolling Stones#найкраща комедія