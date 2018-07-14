"Переможці шоу" названо кращою комедією XXI століття за версією The Rolling Stone

Всього у рейтинг увійшли 50 комедій століття.

Журнал Rolling Stone склав рейтинг 50 кращих кінокомедій XXI століття. Читайте такожПомерла легендарна "муза" Rolling Stones Топ-5 виглядає так: «Переможці шоу» Крістофера Геста (2000); «В зашморгу» Армандо Іаннуччі (2009); «Дівич-вечір у Вегасі» Пола Фіга (2011); «Зведені брати» Адама Маккея (2008); «Ідіократія» Майка Джаджа (2006).

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