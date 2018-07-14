"Переможці шоу" названо кращою комедією XXI століття за версією The Rolling Stone
14:25, 14 липня 2018Світ
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Всього у рейтинг увійшли 50 комедій століття.
Переможцем рейтингу став фільм «Переможці шоу» Крістофера Геста \ УНІАН
Журнал Rolling Stone склав рейтинг 50 кращих кінокомедій XXI століття.
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«Переможці шоу» Крістофера Геста (2000);
«В зашморгу» Армандо Іаннуччі (2009);
«Дівич-вечір у Вегасі» Пола Фіга (2011);
«Зведені брати» Адама Маккея (2008);
«Ідіократія» Майка Джаджа (2006).
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