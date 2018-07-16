Екс-радник Рейгана дав поради Трампу, як домінувати над Путіним

За словами колишнього радника і спічрайтера президента США часів Холодної війни, критично важливими будуть перші хвилини зустрічі.

Президент Дональд Тамп повинен бути жорстким і недружнім, коли він зустрінеться з Володимиром Путіним. Особливо уважним і обережним американському лідеру потрібно бути в перші кілька хвилин, щоб постати чіткий сигнал про відсутність намірів змиритися з діями Росії.

Про це, як пише Business Insider, сказав колишній радник і спічрайтер президента-республіканця Рональда Рейгана Марк Вейнберг. Видання нагадує, що зустріч президентів США і Росії у Хельсінкі відбудеться мало не одразу після того, як спеціальний представник Департаменту юстиції США Роберт Мюллер висунув обвинувачення проти 12 російських агентів розвідки за участь у втручанні і американські вибори.

«В момент відкриття, президент США повинен взяти слово першим і чітко розуміти, що він зараз скаже», - наголосив Вейнберг.

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На думку екс-радника Рейгана, у нинішнього американського лідера є два варіанти почати свою заяву. Перший з них звучить так: «Ми проводимо зустрічі у непростий час. Мені не подобається те, що ваша країна намагалася зробити з нашою. Нам потрібно багато чого обговорити. Тож давайте почнемо». Другий варіант вступних слів Трампа: «Пане президенте, у моїй країні є люди, які не хотіли, щоб ця зустріч відбулася. Але існують деякі дуже тривожні проблеми між нами, які ми не можемо ігнорувати».

Експерт наголосив, що Трамп повинен звертатися до Путіна саме словами «пане президенте!» і ніяк інакше. Він не повинен по-дружному називати його «Володимиром». Також президенту США варто коротко потиснути руку російському автократу, зберігаючи сувору атмосферу, і в жодному разі не плескати його по плечу.

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Вейнберг брав участь у плануванні п’яти зустрічей між Рейганом і генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим. За його словами, команда американського президента якось не приділила увагу першим хвилинам зустрічі і не продумала, що саме скаже Рейган. Це закінчилося тим, що Горбачов отримав значну перевагу в дипломатичних маневрах.

«Рейган був дуже чемний і дозволив Горбачову говорити першим. В результаті харизматичний і «підкований» оратор Горбачов переміг у першій піар-битві. Зрештою, Рейган відвоював позиції, але лише після серйозної роботи команди в Білому домі», - пригадав Вейнберг.