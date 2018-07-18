"Повна втрата сорому": Обама розкритикував політику США, натякнувши на Трампа

"З'явилася політика страху і образи. Ця політика просувається такими темпами, які кілька років тому здавалися б неймовірними", - вважає Обама.

На щорічній лекції у переддень 100-річчя з дня народження Нельсона Мандели колишній президент США Барак Обама розкритикував популістські рухи до авторитаризму в усьому світі і "повну втрату сорому" серед політичних лідерів.

Про це повідомляє CNN. Обама жодного разу не назвав імені нинішнього лідера США Дональда Трампа, але при цьому піддав критиці цінності президента.

"З'явилася політика страху і образи. Ця політика просувається такими темпами, які кілька років тому здавалися б неймовірними. Я не панікер, я просто констатую факти. Подивіться навколо – зараз на зльоті політика сильної руки, коли проводяться вибори або якась видимість демократії", – заявив Обама.

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Обама нагадав, що вчора Трамп на зустрічі з Путіним у Гельсінкі заявив, що вірить словам Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори.

"Ви повинні вірити в факти. Без фактів немає підстав для співпраці", - заявив він.

Як відомо, через добу після спільної прес-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним в Гельсінкі президент США Дональд Трамп після повернення додому заявив на спеціальній прес-конференції, що вчора він обмовився.

Він сказав, що підтримує розслідування американських спецслужб, які стверджують, що Росія намагалася втрутитися в президентські вибори 2016 року.