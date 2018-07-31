Мей може змінити син пакистанських іммігрантів - преса Британії

Для майбутнього лідера консервативної партії і потенційного прем'єр-міністра Британії біографія більш ніж нетипова.

Хоча прем'єр-міністр Британії Тереза Мей не збирається залишати Даунінг-стріт, букмекери вже знайшли їй наступника. Вони ставлять на нинішнього главу міністерства внутрішніх справ країни - Саджида Джавіда.

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Тільки в червні цього року 48-річний політик опинився на чолі одного з найважливіших міністерств, хоча ще рік тому ніхто не готував йому такого блискучого майбутнього, передає Бі-бі-сі з посиланням на Financial Times. Мало того, напередодні торішніх парламентських виборів його колеги по кабінету вважали, що прийшла пора його просто звільнити.

На думку видання настільки несподіваний поворот у кар'єрі Джавіда стався тому, що після відставки попереднього глави МВС - Ембер Радд - Мей постаралася прибрати антиемігрантськую тінь зі свого образу, призначивши на ключову позицію сина пакистанських іммігрантів.

Для майбутнього лідера консервативної партії і потенційного прем'єр-міністра Британії біографія більш ніж нетипова.

Його батько працював водієм автобуса в Брістолі і приїхав з Пакистану. Хлопчик, якому в школі радили вивчитися на телемайстра, з дитинства читав FT і вважав за краще піти в університет Екзетера вивчати економіку і політику.

Він досить швидко зробив запаморочливу кар'єру в банківській сфері, вершиною якої стала посаду керуючого директора Deutsche Bank з річним доходом близько 3 млн фунтів в рік.

В політику успішний фінансист перейшов всього близько 10 років тому і лише в 2010 році вперше став депутатом. За даними газети, його відразу назвали висхідною зіркою, і він став улюбленцем тодішнього міністра фінансів Джорджа Осборна. Патрону подобалися економічний тетчеризм Джавіда і мультикультурність, які він привніс у партію.

Інший колега нинішнього глави британського МВС сказав газеті, що правим імпонувало те, що він говорив, а лівим - те, що він іммігрант другого покоління, що піднявся з низів.

Втім, успішна кар'єра Джавіда, який встиг побувати міністром культури і бізнесу, ледь не розбилася об "брексит". Прихильники виходу з ЄС розраховували, що амбітний молодий політик увіллється в їхні ряди, орієнтуючись на якісь його висловлювання в приватних розмовах. За рік до референдуму Джавід вважав, що вартість членства в ЄС вища, ніж переваги, які воно дає.

Але, за даними FT, тодішній прем'єр-міністр Девід Кемерон і інші прибічники збереження статус-кво наполягали на тому, що як міністр у справах бізнесу він повинен підтримувати їхню лінію, раз вже "вони його зробили".

Джавід, якого деякі називають опортуністом, досить мляво, але підтримав "тих, хто залишається", в результаті чого нажив собі ворогів з обох сторін, зазначає видання.

Так що в першому кабінеті Мей в 2016 році він опинився в складному становищі нелюбимця, та ще й сперечався з прем'єром з питань імміграційної політики.

Але, як зазначає FT, в кабінеті переобраної, але ослабленої Мей він несподівано засяяв, опинившись саме в ролі глави МВС на своєму місці.

Правда, як пише газета, Джавіду властива деяка публічна квапливість, а саме він має звичку повідомити про виділення тих чи інших грошей, ще не отримавши схвалення з Даунінг-стріт.

Але ні це, ні його репутація кар'єрного опортуніста не бентежить проєвропейську частину консервативної партії, яка бачить у молодому і амбітному політику людину, яка вміло балансує між різними внутрішньопартійними настроями і має всі шанси стати вдалим наступником нинішнього прем'єра.