Довкола розлучення найкрасивішої пари Голлівуду спалахнув новий скандал (відео)

Бред Пітт звинувачення Джолі відкидає.

Анджеліна Джолі звинувачує Бреда Пітта у несплаті аліментів.

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За словами акторки, з моменту їхнього розриву, а це було майже два роки тому, він не дає на утримання їхніх шістьох дітей суттєвих сум. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Про які кошти йдеться, адвокати подружжя не уточнюють. Бред Пітт усі звинувачення відкидає, мовляв, давав Джолі "мільйони й навіть більше, ніж домовлялися".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Джолі може втратити свої права через те, що всіляко перешкоджає спілкуванню дітей з батьком. Нагадаємо, у Пітта і Джолі шестеро дітей: 16-річний Меддокс, 13-річна Захара, 14-річний Пакс, 11-річна Шайло і 9-річні близнюки Нокс і Вів'єн.