У МЗС РФ звинуватили Bellingcat у зломі бази даних, відповідь не забарилася

Також Марія Захарова заявила, що група розслідувачів Bellingcat пов'язана зі спецслужбами.

У МЗС РФ звинуватили розслідувачів Bellingcat у зломі бази даних ФМС.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова після публікації розслідування про підозрюваних в отруєнні Скрипалів Олександра Петрова та Руслані Боширова.

Також вона заявила, що група розслідувачів Bellingcat пов'язана зі спецслужбами.

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"Після того, як "Беллінгкет" сьогодні опублікували інформацію про те, що згідно з "базою даних ФМС", Петров іі Боширов були агентами ГРУ, у мене сумнівів не залишилося про їх близькість до спецслужб. Тобто "Беллінгкета". І мало того, швидше за все, мова йде про спеціальну контору, яка під прикриттям розслідувань цілеспрямовано зливає дезу", - написала Захарова.

При цьому вона не уточнила, зі спецслужбами якої країни може бути пов'язана Bellingcat.

Представник МЗС також запитала, чому група зламала базу ФМС тільки сьогодні й чому це легше зробити, ніж добути докази причетності Петрова і Боширова до отруєння Скрипалів.

У відповідь на звинувачення МЗС РФ, у Bellingcat відзначили, що своїм повідомленням Захарова лише підтвердила достовірність оприлюднених про Петрова і Боширова даних.

"Вона звинувачує нас у зломі бази даних Федеральної міграційної служби, тим самим показуючи, що вона знає, що файли реальні", - наголошується на сторінці організації в Twitter.

Там також спростували участь у хакерській атаці і попросили доказів, які б обґрунтували підозри.

Russian MFA spokesperson refutes our & @the_ins_ru's report on passport data of Skripal's poisoner. She accuses us of hacking the Federal Migration Service database, thus revealing how she knows the files are real.

P. S. We did not receive the files from a hack - can you prove it? pic.twitter.com/O5IzOzxBGD — Bellingcat (@bellingcat) September 14, 2018

Раніше УНІАН повідомляв, що автори спільного розслідування Bellingcat і The Insider на підставі паспортних даних, які вони виявили, прийшли до висновку, що підозрювані в отруєнні Скрипалів росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов дійсно є співробітниками спецслужб РФ.

Нагадаємо, 5 вересня британська поліція повідомила, що підозрює в отруєнні Скрипалів громадян РФ Олександра Петрова та Руслана Боширова.

Міністр безпеки Великобританії Бен Уоллес заявив, що основну відповідальність за отруєння Скрипалів покладає на президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що Петров і Боширов є співробітниками ГРУ.