"Чорний лебідь" Леді Гага і ніжна Ніколь Кідман - голлівудські зірки на премії Governors Awards-2018 (фоторепортаж)
15:10, 19 листопада 2018Світ
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Епатажна співачка Леді Гага з'явилася на премії в розкішному чорному платті.
Леді Гага / REUTERS
Вчора голлівудські зірки зібралися у театрі "Долбі", де щорічно проходить церемонія "Оскар" на 10-ту церемонію вручення премій Governors Awards.
На заході з'явилася 51-річна актриса Ніколь Кідман. Вона вийшла на доріжку в дуже ніжному платті від бренду Rodarte з колекції весна-літо 2019.
Епатажна співачка Леді Гага з'явилася на премії в розкішному чорному платті.
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У цей вечір зірки зовсім недовго позували перед камерами присутніх фотографів - все через лісові пожежі, які вже кілька тижнів вирують в Каліфорнії.
Зазначимо, церемонія Governors Awards вважається своєрідною репетицією майбутньої церемонії "Оскар", яка зазвичай проходить в лютому.
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