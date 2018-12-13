Учасниця гурту "НеАнгели" показала рідкісний кадр з молодою мамою (фото)

Сьогодні, 13 грудня, Віка відзначає день народження.

Солістка українського поп-гурту "НеАнгели" Віка Смеюха показала "стильне" сімейне фото, на якому позує зі своєю племінницею і мамою, на яку 33-річна співачка дуже схожа.

Відзначається, що фото було зроблено під час вечірки глянцевого журналу Pink. До речі, Віка з "НеАнгелів" час від часу відвідує світські заходи зі своєю мамою.

Більш того, Віка зазначила, що її племінниця Ліза є моделлю і вже з'явилася на сторінках відомого глянцю.

Сьогодні, 13 грудня, Віка відзначає день народження.