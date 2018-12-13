Учасниця гурту "НеАнгели" показала рідкісний кадр з молодою мамою (фото)
13:12, 13 грудня 2018Світ
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Сьогодні, 13 грудня, Віка відзначає день народження.
Віка Смеюха і Слава Камінська / Єдина
Солістка українського поп-гурту "НеАнгели" Віка Смеюха показала "стильне" сімейне фото, на якому позує зі своєю племінницею і мамою, на яку 33-річна співачка дуже схожа.
Відзначається, що фото було зроблено під час вечірки глянцевого журналу Pink. До речі, Віка з "НеАнгелів" час від часу відвідує світські заходи зі своєю мамою.
Більш того, Віка зазначила, що її племінниця Ліза є моделлю і вже з'явилася на сторінках відомого глянцю.
Сьогодні, 13 грудня, Віка відзначає день народження.
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