НАТО поки нічим відповісти на нову військову стратегію Путіна - німецькі аналітики

Німецькі експерти проаналізували тактику "нелінійних" військових дій, яку успішно застосовує Москва в Україні, і прийшли до висновку, що Захід на неї поки що відповіді не знайшов, пише Deutsche Welle.

Всі останні роки Берлін та інші столиці країн єврозони були зайняті своїми проблемами і не звертали уваги на процеси, що відбуваються у східних сусідах Євросоюзу.

Так, ще до формального затвердження президентом РФ Володимиром Путіним нової військової доктрини Росії в грудні минулого року можна було зрозуміти, до чого йде справа і якою буде нова тактика російських збройних сил, за словами начальника генерального штабу, зробленим в лютому 2013 року.

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Вже тоді генерал Валерій Герасимов виклав головні принципи того, що пізніше стали називати "гібридною" або "нелінійною" війною, вказує експерт берлінського Фонду науки і політики (Stiftung Wissenschaft und Politik) Маргарете Кляйн (Margarete Klein).

Герасимов виходив з того, зазначає вона, що кордони між війною та миром стануть розмитими, одна країна не буде формально оголошувати війну іншій, а отже, і методи ведення такої війни мають бути іншими. Начальник Генштабу сформулював ці методи досить відверто.

До них, перераховує Кляйн, належать не тільки традиційні способи збройного насильства, але і політичні, економічні, а також інформаційно-технологічні заходи, які при цьому супроводжуються нелінійними і асиметричними методами примусу.

"Тим самим вдається завуалювати відкриту військову агресію, - вказує вона. - Тієї ж мети служить і використання протестного потенціалу місцевого населення або керованих ззовні політичних сил і громадських рухів".

За словами Кляйн, концепція Герасимова "досить точно відображає дії Росії в Україні".

Директор приватного науково-дослідного інституту Manatee Global Advisors з Франкфурта-на-Майні Дастін Дехе (Dustin Dehez) звернув увагу на тактику "зелених чоловічків".

"Така тактика позбавляє противника і його союзників можливості швидко і рішуче відреагувати на інтервенцію", - зазначив Дехе.

Саме в цьому, переконаний він, і полягав головний задум Кремля - наскільки можливо відтягнути реакцію, що йому "вражаючим чином вдалося".

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Крім того, вважає франкфуртський аналітик, російські військові зуміли фактично нейтралізувати натовську доктрину ядерного стримування. "Російська доктрина "нелінійної війни", - пояснив він, - не дозволяє переходити певний поріг застосування збройного насильства, за яким автоматично могли б відбутися відповідні заходи НАТО".

Такий урок, вважає аналітик, Кремль отримав з військової кампанії в Грузії в 2008 році.

І Заходу, як вважає Дехе, на нову військову стратегію Росії поки відповісти нічим.