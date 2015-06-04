Британські експерти радять Заходу озброюватися проти Росії

До такого висновку прийшли фахівці Королівського інституту міжнародних відносин у Лондоні, передає Бі-бі-сі. Серед авторів доповіді двоє колишніх британських послів у Москві – сер Родерік Лайн і сер Ендрю Вуд. В підготовленій ними доповіді наголошується, що будь-яке порушення порядку, встановленого після розпаду СРСР, може поставити під загрозу існування Євросоюзу і НАТО. При цьому на даний момент, наголошується в документі, Європа не справляється із завданням збереження цього укладу.

Зокрема, вважають автори доповіді, європейські держави недооцінили небезпеку, яка йде від РФ в останні роки, а також не зуміли гідно відповісти на російську агресію по відношенню до України і надати Києву ефективну допомогу в цій ситуації.

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У доповіді говориться, що амбіції Володимира Путіна постійно підстьобувалися "слабкою і непереконливою реакцією" Заходу, в тому числі, наприклад, після того як Росія захопила Абхазію і Південну Осетію.

"Кремль вважає, що у Європи немає достатньо волі для того, щоб заплатити потрібну ціну для захисту своїх принципів", - йдеться в доповіді.

"Росія ясно висловлювала свої амбіції та інтереси протягом більш ніж 10 років, проте Заходу здалося легше це ігнорувати і покладатися на фантазії, що Росія нібито просувається в бік ліберальної демократії".

Британські фахівці припустили, що в результаті український конфлікт призведе вже до прямого зіткнення Росії і європейських держав.

При цьому, зазначають автори документа, неможливо гарантувати, що в разі суттєвої ескалації конфлікту Росія не застосує тактичну ядерну зброю, якою вона погрожує ще з часів холодної війни. В інституті вважають, що Володимир Путін готовий піти на такий крок, проте західні лідери просто не можуть у це повірити.

На думку експертів, масштабна програма переозброєння дозволить продемонструвати Росії, що Європа в разі необхідності готова до обмежених воєнних дій. Цей крок необхідний, оскільки російський президент вже показав, що готовий скористатися проявами слабкості західних лідерів.

Враховуючи, що Росія приступила до модернізації своїх збройних сил, автори доповіді вважають, що життєво важливо, щоб Захід продемонстрував, що він буде протистояти черговій агресії, в тому числі і використанню так званою "гібридної" війни.

"НАТО має зберегти свій авторитет і свою роль у стримуванні російської агресії. Особливо воно має продемонструвати, що обмежений збройний конфлікт неможливий і що реакція на "гібридну" війну буде жорсткою", - пишуть автори доповіді.

"Конфлікт в Україні став ключовим моментом, що визначає майбутнє європейської безпеки. Крах України поглибить нестабільність у Східній Європі, збільшить ризик чергової авантюри Кремля і зменшить можливості для майбутніх позитивних змін у Росії", - йдеться в доповіді.