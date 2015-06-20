The Telegraph: Британські юристи готують позов проти Путіна за його можливу причетність до катастрофи Боїнга

Британські юристи готують позов проти президента Росії Володимира Путіна за його ймовірну причетність до авіакатастрофи малайзійського літака Boeing-777 рейсу MH17, що сталася 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

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«Британські юристи готують колективний позов проти президента Росії через американські суди. Високопоставлені російські військові командири і політики, близькі до Путіна також, ймовірно, будуть притягнуті до розгляду», - повідомляє видання.

Згідно з повідомленням, британські юристи прилетіли до України, щоб підготувати колективний позов проти президента РФ від імені сімей загиблих. Справою про компенсацію жертвам малайзійського Boeing-777 займається лондонське адвокатське бюро McCue&Partners, яке свого часу подавало позов проти лівійського лідера Муаммара Каддафі, який спонсорував терористів Ірландської республіканської армії.

Джерело видання повідомило, що збирання доказів у цивільній справі відбувається простіше, ніж у кримінальному розслідуванні. Тому високопоставлені політики Кремля, в тому числі й Путін, можуть бути притягнуті до відповідальності в цивільних судах.

У повідомленні зазначається, що справа проти російського президента може коштувати йому сотень мільйонів фунтів і більше, при цьому в разі невиплати компенсації його активи можуть бути заморожені.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у районі Шахтарська в зоні, що контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення впізнання та експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.