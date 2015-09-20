Китай стурбований новим законом про японські сили самооборони

У зв'язку з прийняттям цього закону японські військові отримують право діяти за кордоном вперше з 1945 року, коли Японія капітулювала в результаті поразки у Другій світовій війні, повідомляє ВВС.

У Токіо мають пам'ятати серйозні уроки історії, зазначив міністр оборони Китаю невдовзі після голосування в парламенті Японії.

В останні місяці напруженість у відносинах між Китаєм і Японією посилюється на тлі територіальної суперечки за групу островів.

На думку прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, ініційований ним закон необхідний, щоб мати змогу дати відповідь на нові виклики, зокрема на загрозу з боку Китаю.

Влада Китаю стверджує, що прагне розвивати двосторонні відносини в дусі миру, розвитку та співробітництва.

"В самій Японії ухваленню рішення передувало більше 200 годин політичних дебатів, а голосування було відкладено на кілька годин через протести опозиції, яка намагалася перешкодити ухваленню закону", - говориться в повідомленні.

У статті наголошується, що багато японців підтримують положення пацифістської післявоєнної конституції країни, яка забороняла використання створених в 1954 році сил самооборони за кордоном.

Побоювання у зв'язку з прийнятим в Японії законом висловили і в Південній Кореї. Сеул також має невирішені територіальні суперечки з Токіо.

Досі не підписала мирний договір з Японією і Росія. Токіо висловлює територіальні претензії на острови Курильської гряди, які відійшли Москві за підсумками Другої світової війни.

Союзники Токіо - США та Великобританія - схвалили рішення японського парламенту. За словами міністра закордонних справ Великобританії Філіпа Хэммонда, він очікує, що Японія відтепер прийматиме активну участь у миротворчих операціях.

Запропоновані зміни швидше інакше інтерпретують, ніж офіційно змінюють основний закон країни. Проте критики стверджують, що ініціатива порушує пацифістську конституцію і може втягнути Японію до військових операцій свого основного союзника США.

Читайте такожЕксперт пророкує майбутню військову агресію Китаю

Прихильники ініціативи, навпаки, наполягають, що ці заходи життєво необхідні для захисту Японії та її регіональних союзників і дозволять здійснювати більш широкі дії з підтримання миру на всій планеті.