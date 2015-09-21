Російська пропаганда розтиражувала фейк про присутність посла США на мітингу Навального

На це звернули увагу блогери, зокрема, Рустем Адагамов, передає Lenta.ru.

У своєму Twitter він опублікував запис, до якої прикріпив колаж із зображеннями Теффта.

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На першому фото дипломат перебуває в оточенні мікрофонів і телекамер на тлі сцени, з якої опозиціонери виступали на мітингу в Мар'їно. На другому знімку посол зображений під час спілкування з пресою на Великому Москворецькому мосту після вбивства Бориса Нємцова.

При цьому на обох знімках зображення посла ідентичне, змінюється тільки фон.

У матеріалі РЕН ТВ мова йшла про нечисленність мітингу опозиції. «Як не старався американський дипломат загубитися в натовпі, але засоби масової інформації поцікавилися у нього, для чого він з'явився на цьому заході, — пише РЕН. — Відповідь була короткою — прийшов подивитися на розвиток демократії в Росії і оцінити її масштаб».

Пізніше канал замінив фотографію в матеріалі, обрізавши фон за спиною посла. Крім того, в тексті новини тепер стверджується, що знімок з'явився в соціальних мережах. «Правда, невідомо, чи реальні це знімки або банальний фотомонтаж», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Москві відбувся багатотисячний мітинг "за змінюваність влади" в Росії.