Вцілілий у Bataclan заручник розповів про "початок війни", щодо якої говорили терористи

"Вони робили свої проповіді, говорили, чому зробили все це. Вони пояснили, що це скинуті на Сирію бомби підштовхнули їх. Вони відвели нас в зал, де агонізували поранені, і сказали, що це тільки початок війни, яка саме зараз почалася. Говорили, що вони діють від імені "Ісламської держави", - сказав Себастьян в ефірі радіостанції RTL, повідомляє РИА Новости.

Він додав, що терористи запитували у своїх заручників, чи згодні вони з їх діями. "Ви можете уявити, яка тиша зависла в той момент?", — сказав екс-заручник.

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Також терористи протягнули Себастьяну пачку грошей і запитали, чи є у нього вогонь — "щоб дізнатися, чи гроші мають цінність в моїх очах". Чоловік сказав, що відчував себе як Серж Генсбур, який спалив купюри великого номіналу перед камерою в знак протесту проти високих податків, за винятком того, що вони змусили мене це зробити".

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 листопада в Парижі була здійснено серію терактів.

Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи прогриміли в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч Франція - Німеччина, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.

Крім того, на рок-концерті в театрі Bataclan терористи захопили заручників.