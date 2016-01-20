У Давосі оголосили про закупівлю вакцини від Еболи на $5 мільйонів

Про рішення було оголошено в ході Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає Бі-бі-сі. За умовами угоди, американська фармацевтична компанія Merck, Sharp&Dohme зобов'язана зберегти 300 тис. доз вакцини від Еболи для екстрених потреб або майбутніх клінічних випробувань.

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Компанія також повинна подати заявку на отримання ліцензії на цю вакцину до кінця 2017 року, що дозволить альянсу запастися нею для потреб усього світу.

Більше 11 тис. людей загинули в результаті останнього спалаху захворювання в Західній Африці. Сам масштаб епідемії - найбільшої в історії у випадку з Эболою - призвів до безпрецедентних зусиль по створенню вакцин проти цього вірусу. Процедуру, яка зазвичай займає десятиліття, фактично умістили в один рік.

Merck проводить клінічні випробування за участю тисяч людей в Гвінеї. Вакцина VSV-EBOV створена методом генної інженерії, коли фрагмент вірусу Ебола з'єднується з більш безпечним вірусом, щоб "навчити" імунну систему боротися з Эболою.

Попередні результати клінічних випробувань вказували на 100-відсоткову ефективність американської вакцини, однак збір даних все ще триває.

В даний час клінічні випробування проходять і інші вакцини, створені, зокрема, британською GlaxoSmithKline і американською Johnson&Johnson.

Gavi - це партнерство низки приватних і урядових організацій, метою якого заявлено збільшення доступності вакцинації в бідних країнах.