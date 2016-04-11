В Ємені в ніч на понеділок набуло чинності перемир'я

Війська, лояльні президенту Абд Раббо Мансуру Хаді, мають намір дотримуватися перемир'я, якщо повстанці-хусити не порушать його, заявив генерал Мохаммед Алі аль-Макдаши.

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Хуситы раніше заявляли, що збираються дотримуватися режиму припинення вогню, передає Російська служба ВВС.

Повстанці разом з лояльними екс-президенту Алі Абдаллі Салеху військами направили в ООН відповідну заяву.

У ньому говориться, що хусити разом зі своїми союзниками припиняють всі сухопутні, повітряні та морські військові операції.

Конфлікт в Ємені триває з 2014 року. За владу з одного боку борються хусити, яких підтримує Іран і частина армії, лояльна Алі Абдаллі Салеху.

Їм протистоять війська, лояльні Абд Раббо Мансуру Хаді, яких підтримує арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією.