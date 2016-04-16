Стало відомо, скільки у 2015 році заробили Обама та Байден

Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого Дому.

При цьому родина американського президента 14,7% своїх доходів витратили на благодійність: 34 різним організаціям вони пожертвували $64,066. Найбільший благодійний внесок становив $9,066.

Барак та Мішель Обами виплати податків на суму $81,472, що становить 18,7% від їхніх доходів.

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Віце-президент США Джо Байден і його дружина у 2015 році заробили $392,233. На податки вони витратили $91,546. На благодійність Байден витратив $6,620.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко задекларував у 2015 році 62,163 млн гривень доходів. При цьому ще майже 564 млн грн він тримає на банківських рахунках.