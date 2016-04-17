У Лондоні багатотисячний натовп протестував проти політики уряду Кемерона (фото)

На Трафальгарську площу і вулиці Лондона вийшли тисячі людей, незадоволених політикою економії, яку проводить британський уряд. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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В уряді країни наполягають, що заходи економії необхідні для скорочення дефіциту бюджету.

Влада зобов'язалася скоротити соцвидатки на 12 млрд фунтів (близько 17 млрд доларів) до кінця терміну роботи парламенту в 2020 році, але нещодавно довелося відмовитися від запланованих скорочень виплат по непрацездатності після того, як міністр праці і пенсій Іан Данкан Сміт подав у відставку через незгоду зі скороченням соціальних пільг.

Крім того, багато протестувальники вимагали відставки прем'єр-міністра Британії Девіда Кемерона.

Проте зазначається, що акція протесту була запланована задовго до скандалу, пов'язаного із згадкою імені родичів Кемерона у "панамських документах".