Америка вшановує пам’ять жертв масового вбивства у гей-клубі Флориди (фоторепортаж)

Зокрема, як зазначає Reuters, громадяни вийшли на вулиці самого Орландо, а також Вашингтону, Сан-Франциско, Сан-Дієго, Західного Голлівуду та інших міст.

Крім того, свою акцію в пам’ять про загиблих провела група людей під посольством США у Мехіко.

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Як повідомляв УНІАН, в результаті стрілянини у гей-клубі в місті Орландо в американському штаті Флорида в ніч на 12 червня загинули 50 осіб, ще 53 отримали поранення.

У злочині підозрюється 29-річний син афганських емігрантів Омар Седик Матін, який проголошував свою відданість терористичній організації "Ісламська держава". У Федеральному бюро розслідувань США розповіли, що він потрапив у поле зору правоохоронних органів ще в 2013 році, однак тоді його визнали безпечним.