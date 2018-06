Обама засудив напад на людей у Ніцці

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому Білим домом.

"Від імені американського народу, я жорстко засуджую цей жахливий теракт в Ніцці, жертвами якого стали десятки невинних цивільних", - сказав Обама.

У опублікованій заяві він запропонував Франції всю необхідну допомогу в розслідуванні обставин події та притягнення винних до відповідальності.

