Обама засудив напад на людей у Ніцці

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому Білим домом.

"Від імені американського народу, я жорстко засуджую цей жахливий теракт в Ніцці, жертвами якого стали десятки невинних цивільних", - сказав Обама.

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У опублікованій заяві він запропонував Франції всю необхідну допомогу в розслідуванні обставин події та притягнення винних до відповідальності.

У свою чергу, посол Франції у США Герард Араут назвав подію терористичною атакою, передає The Telegraph. "Наші демократії - Франції, США і наших партнерів, ми оточені, ми зіткнулися з жахливою загрозою", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, вантажний автомобіль в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. В результаті теракту в Ніцці загинули більше 70 осіб.