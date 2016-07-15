Обама засудив напад на людей у Ніцці
Президент США Барак Обама засудив напад на людей в Ніцці, назвавши його жахливим терактом.
Про це йдеться в повідомленні, опублікованому Білим домом.
"Від імені американського народу, я жорстко засуджую цей жахливий теракт в Ніцці, жертвами якого стали десятки невинних цивільних", - сказав Обама.
Читайте такожУ вантажівці, яка в'їхала у натовп людей у Ніцці, знайдено зброю і гранати
У опублікованій заяві він запропонував Франції всю необхідну допомогу в розслідуванні обставин події та притягнення винних до відповідальності.
.@POTUS on the attack in Nice, France: pic.twitter.com/CrbChxZs04— The White House (@WhiteHouse) July 14, 2016
У свою чергу, посол Франції у США Герард Араут назвав подію терористичною атакою, передає The Telegraph. "Наші демократії - Франції, США і наших партнерів, ми оточені, ми зіткнулися з жахливою загрозою", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, вантажний автомобіль в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. В результаті теракту в Ніцці загинули більше 70 осіб.