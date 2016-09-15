"Придністров'я - у Крим": Жириновський пропонує анексувати всі невизнані республіки та ліквідувати їх (відео)

На прес-конференції 14 вересня він, зокрема, заявив, що Придністров'я необхідно включити до складу "Кримської області" (на даний момент на території окупованого українського регіону Росія запровадила так звані "Республіку Крим" і "місто федерального значення Севастополь").

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"Всі невизнані території: позиція ЛДПР одна - вступити до складу Російської Федерації на правах району. Так, Абхазія - Абхазький район Краснодарського краю, Південна Осетія - частина Північної Осетії, Придністров'я - частина Кримської області. А ось так утримувати всі ці території - це все болячки", - заявив політик.

Жириновський також виступив проти утримання Росією дружніх режимів і сепаратистських утворень "по всьому світу".

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За його словами, позиція ЛДПР - "нікому не допомагати, ніяких республік ніде".