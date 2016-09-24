Біля узбережжя Єгипту знайдено тіла 162 загиблих мігрантів
Влада Єгипту повідомляє про виявлення біля узбережжя країни щонайменше 162 тіла загиблих мігрантів.
Про це пише Радіо Свобода.
Голова єгипетської провінції Бехейра Мохаммед Султан зазначив 23 вересня висловив побоювання, що кількість загиблих, у результаті аварії човна, який перекинувся 21 вересня, може зрости.
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За повідомленням Верховного комісара ООН у справах біженців, у човні було близько 450 людей. Натомість агенція MENA повідомляла, що у ньому могло перебувати до 600 людей.
Врятувати вдалося близько 160 людей, більшість з яких єгиптяни. Серед загиблих переважно жінки і діти, які не вміли плавати.
Раніше УНІАН повідомляв, що біля узбережжя Єгипту перекинувся невеликий човен, на борту якого перебували майже 600 нелегальних мігрантів, що прямували до Європи.