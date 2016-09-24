Біля узбережжя Єгипту знайдено тіла 162 загиблих мігрантів

Про це пише Радіо Свобода.

Голова єгипетської провінції Бехейра Мохаммед Султан зазначив 23 вересня висловив побоювання, що кількість загиблих, у результаті аварії човна, який перекинувся 21 вересня, може зрости.

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За повідомленням Верховного комісара ООН у справах біженців, у човні було близько 450 людей. Натомість агенція MENA повідомляла, що у ньому могло перебувати до 600 людей.

Врятувати вдалося близько 160 людей, більшість з яких єгиптяни. Серед загиблих переважно жінки і діти, які не вміли плавати.

Раніше УНІАН повідомляв, що біля узбережжя Єгипту перекинувся невеликий човен, на борту якого перебували майже 600 нелегальних мігрантів, що прямували до Європи.