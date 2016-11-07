Ердоган: Захід не зробив для Туреччини нічого хорошого

Про це він сказав, виступаючи на церемонії присудження наукових звань в одному з вузів країни.

"Ми самі будемо вирішувати свої проблеми", - зазначив президент Туреччини.

"Завдяки докладеним зусиллям і за допомогою сьогоднішніх студентів, яких навчають викладачі, ми зможемо пройти через всі випробування. Будьте в цьому впевнені, - цитує Ердогана Анадолу.

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На тлі подій за останні три роки Туреччина змінила свій погляд на події і намітила для себе новий шлях, сказав глава турецької держави. За його словами, сьогодні Туреччини вже байдуже, що скажуть інші.

«Відтепер ми будемо робити все необхідне для добробуту народу і процвітання країни. Приміром, цим принципом ми керувалися під час демонстрацій у парку «Таксим Гези» і подій, що сталися 17-25 грудня», - сказав він.

Ердоган також прокоментував арешт депутатів опозиційної Демократичної партії народів.

"Як глава держави я намагаюся по можливості відслідковувати роботи, проведені в Туреччині в рамках цілей 2023 року, а також хід реалізації великих проектів. Але є питання, щодо яких необхідно інформувати громадськість. У їх числі - юридичний процес щодо депутатів, які надавали підтримку терористам PKK", - сказав Ердоган.

Ердоган підкреслив, що особисто передав федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель чотири тисячі досьє на терористів Національної розвідувальної організації Туреччини.

«Півроку тому ми провели зустріч у Стамбулі, і я знову нагадав їй про ці документи. Канцлер заявила, що число цих досьє зросло до 4500. Хочу сказати, що в Німеччині перешкоджають тому, щоб восторжествувала справедливість. Незважаючи на те, що європейські країни одноголосно оголосили PKK терористичною організацією, в даний час вони продовжують надавати їй підтримку», - зазначив президент Туреччини.

Раніше УНІАН повідомляв, що поліцейськізатримали двох лідерів Демократичної партії народів Туреччини — найбільшої опозиційної партії країни.