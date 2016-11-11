Трамп вважає, що акції проти нього здійснюють "професійні протестувальники"

Про це він написав у своєму Twitter.

"Щойно закінчились дуже відкриті і успішні президентські вибори. В даний час професійні протестувальники, підбурювані ЗМІ, здійснюють акції протесту. Дуже нечесно!" - написав Трамп.

Just had a very open and successful presidential election. Now professional protesters, incited by the media, are protesting. Very unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 ноября 2016 г.

У США вже кілька днів в багатьох містах відбуваються акції протесту проти обрання Трампа президентом. Масові протести в США почалися після того, як стала очевидною перемога на виборах Дональда Трампа. Акції відбулися у десятках міст. Тільки вночі 10 листопада в Нью-Йорку заарештували близько 50 протестувальників.

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Багато протестів відбуваються в містах з великими демократичними основами - в Атланті; Остіні, штат Техас; Бостоні; Чикаго, Денвері; Філадельфії; Портленді, штат Орегон; Сан-Франциско, Сіетлі та Вашингтоні. У Чикаго CNN нарахував декілька тисяч протестувальників, які перекрили вулицю на півмилі.

В місті Портленд, штат Орегон, за інформацією місцевої поліції, акції супроводжувались численними порушеннями закону і актами вандалізму