Трамп вважає, що акції проти нього здійснюють "професійні протестувальники"

Про це він написав у своєму Twitter.

"Щойно закінчились дуже відкриті і успішні президентські вибори. В даний час професійні протестувальники, підбурювані ЗМІ, здійснюють акції протесту. Дуже нечесно!" - написав Трамп.

Just had a very open and successful presidential election. Now professional protesters, incited by the media, are protesting. Very unfair!