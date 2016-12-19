У НАТО та ЄС засудили вбивство російського посла у Туреччині
Верховний представник Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та ряд європейських країн засудили вбивство посла Російської Федерації у Туреччині Андрія Карлова.
Про це йдеться у їхніх повідомленнях у Twitter.
"Висловила міністру закордонних справ Росії (Сергію) Лаврову співчуття за немислиме вбивство посла Карлова", - повідомила Могеріні.
Вона зазначила, що підтримує зв'язок з турецькою владою.
Своєю чергою Столтенберг наголосив, що засуджує вбивство російського посла у Туреччині, висловивши співчуття родині Карлова та російському народу. Столтенберг підкреслив, що це вбивство не може бути виправдане.
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Крім того, вбивство посла засудив президент Франсуа Олланд, повідомив Єлисейський палац.
Глава МЗС Швеції Маргот Вальстрьом заявила, що «глибоко вражена вбивством російського посла у Туреччині Андрія Карлова» і висловила співчуття його родині та Росії.
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс написав: "Мої глибокі співчуття народу Росії та родині посла Андрія Карлова, якого брутально вбито сьогодні у Анкарі".
Також глава МЗС Норвегії Бьорге Бренде висловив співчуття родині, друзям та колегам Карлова й наголосив, що засуджує його вбивство.
Своєю чергою в МЗС Кіпру нагадали, що захист дипломатів повинен бути обов'язковим. Кіпріоти назвали вбивство Карлова актом терору.
Як повідомлялося, сьогодні в Анкарі на відкритті фотовиставки озброєний чоловік щонайменше вісім разів вистрілив у посла РФ в Туреччині Карлова. Він був госпіталізований з важкими пораненнями.
Також зазначалося, що внаслідок стрілянини поранення отримали ще декілька осіб.
Припускають, що напад вчинив радикальний ісламістський екстреміст, якого на місці інциденту вбили турецькі правоохоронці.