Чого чекає Росія від президента Обами (опитування)

Більше третини росіян вважають, що вступ Барака ОБАМИ на посаду Президента США позитивно позначиться на відносинах Росії зі Сполученими Штатами.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки.

Зокрема, 38% росіян вважають, що вступ Б.ОБАМИ на посаду американського Президента позитивно позначиться на відносинах Росії та США. 32% вважають, що змін у російсько-американських відносинах не відбудеться. 5% прогнозують погіршення відносин між Росією та США, майже кожному четвертому (24%) важко відповісти.

Водночас, тільки 12% росіян упевнені: з обранням Б.ОБАМИ Президентом США ситуація в світі зміниться на краще. Кожен десятий (11%) вважає, що російсько-американські відносини покращуватимуться. 2% прогнозують виведення військ з Іраку, 1% - новий виток у розвитку демократії. 4% вважають, що змін не відбудеться. 2% респондентів вважають, що поки рано передбачати. Більшості росіян (71%) важко спрогнозувати наслідки обрання Б.ОБАМИ Президентом США.

Водночас, зараз російсько-американські відносини, на думку росіян, надмірно обтяжені агресивними намірами й діями США в чутливих для Росії регіонах світу. Так, головна мета США на Кавказі, на думку росіян – військово-стратегічні інтереси, розміщення військових баз (60%). 37% росіян упевнені: головний мотив США – посилення власного впливу в Кавказькому регіоні. Америка переслідує інтереси в енергетичному секторі – так вважають 16% росіян.

Найрідше респонденти називають мотивом США на Кавказі боротьбу з міжнародним тероризмом (4%), встановлення миру й демократії та стабілізацію ситуації в Кавказькому регіоні (по 2%), захист демократичних цінностей (1%). Ще 1% росіян вважають, що США не має ніяких мотивів на Кавказі.

Навпаки, головний інтерес Росії на Кавказі – відновлення миру й порядку в регіоні, стабілізація ситуації. Так вважають 25% опитаних. При цьому 13% вважають, що Росія прагне до захисту своїх кордонів і забезпечення безпеки, кожен десятий (11%) вказує захист мирних жителів Кавказу. По 8% росіян бачать головними мотивами Росії на Кавказі військово-стратегічні інтереси, недопущення в регіон країн НАТО, особливо США, підтримка неформальних контактів між народами та геополітичні інтереси. 5% називають інтереси в енергетичному секторі, по 3% - економічні зв`язки й захист демократичних цінностей. 2% росіян вважають, що метою Росії є стратегічна інфраструктура, по 1% - боротьба з тероризмом і розвиток туризму. 27% респондентів важко відповісти.

Опитування проводилися 13-14 вересня і 15-16 листопада 2008 р. Опитувалося кожного разу 1600 осіб у 140 населених пунктах у 42 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.