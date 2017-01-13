Повернення американської бронетехніки до Європи є відповіддю на дії РФ – НАТО

У НАТО пояснили, що розгортання американських танків і бойових машин в країнах Центральної і Східної Європи є пропорційною відповіддю на агресивні дії Росії щодо країн Балтії та Альянсу. Про це заявила заступниця генсека НАТО Роуз Гетемюллер в інтерв'ю BNS, пише The Baltic Times.

У той же час вона підкреслила, що це є пропорційним кроком у відповідь на дії Російської Федерації.

"... повернення американської бронетехніки до Європи є відповіддю на те, що робить Росія. Я хочу підкреслити, що це пропорційний і співмірний крок. Дехто в Росії каже, що це поспішна операція, що йдеться про велику кількість техніки. Але насправді ми говоримо про 3500 співробітників, 87 танків і 144 бойових машин Bradley. Це важливий крок, але він призначений для стримування і оборони" - заявила заступниця генсека НАТО.

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Гетемюллер наголосила, що НАТО не планувало розміщення та посилення своїх позицій на східному фланзі, втім альянс пішов на такій крок після того, як Росія почала агресивну політику.

«Ми всі стурбовані агресивними діями Росії в останні роки - вторгнення і захоплення території України в Криму і нарощування російських військ в Західному військовому окрузі. Проте НАТО не бачить безпосередньої загрози російського вторгнення в простір альянсу, бо в останні роки ми зробили багато для стримування і оборони", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Європа, де Німеччина і Франція в цьому році переживатимуть вибори, зводять оборону для протистояння можливим кібератакам Росії і дезінформації, що розгойдують західну політику.

Питання про російські «операції впливу» набуло нової актуальності після того, як спецслужби США оприлюднили звіт, згідно з яким президент Володимир Путін організував кампанію із втручання у вибори президента США.

Як зазначається, європейські країни і НАТО створюють центри для виявлення "підроблених новин", зміцнюють кіберзахист та відстежують у соцмережах російськомовні спільноти, ультраправі групи, політичні партії, активність виборців та осіб, які приймають рішення.