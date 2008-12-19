Європейський Суд заборонив Україні видавати узбецького біженця

Європейський Суд з прав людини задовольнив клопотання громадянина Узбекистану Абдумаліка БАКАЄВА і припинив його екстрадицію до Узбекистану до розгляду справи по суті. Про це УНІАН повідомили у центрі "Соціальна дія".

Як інформують правозахисники, клопотання було подане увечері 17 грудня, згідно з правилом 39 (попередні судові заходи) регламенту суду. (Правило 39 застосовується у тому випадку, коли необхідно терміново застосувати превентивні заходи, щоб заявник міг скористуватися можливістю оскарження в тому разі, якщо суд вважатиме, що мало місце порушення його прав - УНІАН). Повідомлення про застосування правила правозахисники отримали від Євросуду 18 грудня.

Центр "Соціальна дія" інформує, що розпорядження Європейського суду за правилом 39 є обов`язковими для виконання країнами-членами Ради Європи, і висловлює надію, що органи виконавчої влади України не стануть створювати прецедент і порушувати міжнародні зобов`язання країни.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Голосіївський районний суд м. Києва відмовився надати згоду на тимчасовий арешт строком на 40 діб А.БАКАЄВА для забезпечення його видачі правоохоронним органам республіки Узбекистан.

А.БАКАЄВ з 1999 року піддавався в Узбекистані переслідуванням за релігійні переконання і двічі був засуджений. Після відбуття покарання тиск на нього не припинився, тому в 2000 році він був вимушений покинути батьківщину і переїхати до Росії. За висновком Міжнародної організації „Меморіал", в Узбекистані до А.БАКАЄВА неодноразово застосовувалися тортури. Кампанія, яку узбецька влада веде проти політичної опозиції і незалежних мусульман, з тих пір лише посилилася. У червні 2008 року біженець дізнався, що узбецькі власті оголосили його в розшук за звинуваченням в посяганні на конституційних лад Республіки Узбекистан. Знаючи, що силові структури РФ перетворили видачу узбецьких біженців офіційному Ташкенту на звичайну практику, А.БАКАЄВ виїхав до України.

6 листопада 2008 року А.БАКАЄВ звернувся до Управління міграційної служби у місті Києві із заявою про надання статусу біженця. Проте, 4 грудня в Києві (за адресою, яку А.БАКАЄВ сам повідомив владі у заяві про надання статусу біженця) він був затриманий співробітниками Голосіївського РУ ГУ МВС у м. Києві на вимогу узбецької влади. Оскільки ст. 29 Конституції України не дозволяє затримувати людину на термін понад 72 години без рішення суду, 7 грудня А.БАКАЄВА звільнили і тут же - в приміщенні Голосіївського райуправління міліції - ще раз затримали на 72 години.

Звільнення відбулося лише 8 грудня в залі суду. У своєму рішенні Голосіївський районний суд м. Києва послався на відому постанову Європейського Суду з прав людини у справі "Ісмоїлов та інші проти Російської Федерації", де визнана недопустимість екстрадиції заявників до Узбекистану, оскільки там їм загрожують тортури, жорстоке, нелюдяне або принижуюче гідність поводження.