У доповіді Amnesty International про ситуацію у світі похвалили Порошенка за гей-парад

Автори доповіді зафіксували зростання агресивної політики в усьому світі, пише Російська служба Бі-бі-сі.

Президент України Петро Порошенко заслужив похвалу з боку Amnesty за проведений за підтримки влади Києва у червні 2016 року гей-парад.

При цьому правозахисники розкритикували Україну у зв'язку з бойовими діями на сході країни.

"Влада України і самопроголошених Донецької та Луганської народних республік незаконно затримували людей, підозрюваних у підтримці іншого боку, в тому числі для того, щоб використовувати їх в обмінах полоненими", - сказано в щорічному звіті.

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До зрушень у глобальній політиці, що відбулися в 2016 році, Amnesty International відносить обрання президентом США Дональда Трампа, "брексит" у Великобританії і політику стосовно мігрантів з Близького Сходу. Ці зрушення негативно позначилися на ситуації з правами людини, йдеться у 170-сторінковій доповіді.

Для опису проблеми правозахисники використовували термін, що раніше не зустрічався в їхніх щорічних доповідях, - "політика демонізації".

"2016-й став роком, коли занадто багато політиків стали вдаватися до згубних маніпуляцій з колективною ідентичністю, що сіють ворожнечу", - заявив генеральний секретар Amnesty International Саліл Шетті.

На думку правозахисників, у 2016 році політики в усьому світі використовували "мову ворожнечі", і це можна порівняти з рівнем агресивної риторики 1930-х років.

Критиці Amnesty International піддався і попередник Трампа на посту президента США.

"Барак Обама залишає після себе спадщину, що включає безліч сумних провалів у справі захисту прав людини: розширення секретної програми ЦРУ по нанесенню ударів безпілотників і розвиток колосального механізму впровадження масового стеження, викритого Едвардом Сноуденом", - йдеться в доповіді.

Крім Трампа прихильниками "політики демонізації" Amnesty International назвала прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана і президента Філліпін Родріго Дутерте.

У неповазі до правозахисних інститутів в 2016 році викрили прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей - через її заяви про те, що Європейська конвенція з прав людини зробила британців менш захищеними.

Президент Росії Володимир Путін у доповіді позначений як політик, який продовжував користуватися популярністю, але разом з тим і продовжував руйнувати в країні громадянське суспільство.