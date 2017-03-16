В австралійки вибухнули навушники в літаку: влада країни розслідує причини

У пасажирки літака, який прямував із Мельбурна до Пекіна під час польоту вибухнули навушники, повідомляє CNN.

Стюардеса літака вилила на навушники жінки воду, однак власниця ґаджетів все ж отримала опіки обличчя, шиї та рук.

Повідомляється, що зараз австралійська влада намагається з’ясувати причини вибуху та попереджає про небезпеку використання під час авіапольотів пристроїв з літій-іонним акумулятором.

Як повідомляв УНІАН раніше, американська Комісія з безпеки споживчих товарів повідомляла про майже 100 випадках перегріву батареї Galaxy Note 7. Один із пристроїв зайнявся на борту літака Південно-західних авіаліній. Інше загорівся під час заряджання в салоні «Джипа» родини з Санкт-Петербурга (Флорида), в результаті чого автомобіль згорів.

Через неполадки з батареєю Samsung оголосила про повне припинення випуску Galaxy Note 7. Збитки від такого кроку компанія оцінила в $3 млрд. Продаж смартфонів стартувала 19 серпня. Згодом Samsung зупинила продажі і відкликала понад 2,5 млн пристроїв через їх загоряння при зарядці або використанні.