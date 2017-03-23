США мають намір створити "зони безпеки" в Сирії та Іраку

Головною метою очолюваної США міжнародної антитерористичної коаліції є остаточна ліквідація загроз, що походять від екстремістської організації "Ісламська держава" (ІД). Про це йдеться у підсумковому документі зустрічі країн - учасниць альянсу, що пройшла в середу, 22 березня, у Вашингтоні, як повідомляє DW.

Виступаючи на заході, держсекретар США Рекс Тіллерсон назвав перемогу над ІД найвищою метою США в близькосхідному регіоні. Глава американського зовнішньополітичного відомства закликав партнерів збільшити зусилля в боротьбі зі спільним ворогом. "Зараз настав час спільно посилити нашу безпеку і інвестувати в боротьбу, в яку кожен вносить свій внесок", - цитує Тіллерсона агентство dpa. Зокрема, він оголосив про намір створити "зони безпеки" на території Сирії та Іраку, куди б могли повернутися біженці. Втім, держсекретар не став повідомляти якісь більш конкретні плани на тему того, яким чином буде забезпечена безпека і спостереження за цими зонами.

На думку глави американської дипломатії, крім безпосередньо військової операції, стратегія боротьби проти тероризму повинна включати обмін розвідувальною інформацією, співробітництво в галузі прикордонного контролю, а також інформаційну політику, покликану перешкодити вербуванню нових джихадистів через соціальні мережі.

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За даними Держдепартаменту, антитерористична коаліція є найбільшою в історії групою держав, що об'єдналися для боротьби зі спільним ворогом. В неї входять 68 держав, які представляють не тільки арабські країни, але і цілий ряд західних держав, включаючи ФРН. Безпосередньо в бойових діях на території Сирії та Іраку беруть участь військовослужбовці 23 армій. Починаючи з 2014 року коаліція завдала по позиціях терористів 19000 ракетно-бомбових ударів. При цьому були вбиті 180 провідних польових командирів ІД, десятки тисячі терористів звернені у втечу. Відбиті 62 відсотка територій, займаних джихадистами.

У гуманітарні програми в 2017 році коаліція має намір вкласти 2,3 млрд доларів, зазначив Тіллерсон. Як пояснив газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель (Sigmar Gabriel), ФРН виділить на ці цілі 235 мільйонів євро. При цьому, зазначили учасники зустрічі, підтримка не повинна бути припинена іпісля перемоги над ІД. Стабілізаційні програми, гуманітарна та фінансова допомога є вирішальним фактором, що дозволяє не допустити відродження тероризму.