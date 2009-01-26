Польща досі не отримує газ за угодою з RosUkrEnergo

Польська національна нафтогазова компанія PGNIG стверджує, що досі не отримує 7 млн. кубометрів газу, передбачених контрактом зі швейцарським трейдером RosUkrEnergo, який поставляв цей газ в Польщу через Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні польської компанії.

Між тим PGNIG заявив про повне відновлення поставок газу за контрактом з російським «Газпромом» через Білорусь.

«За останню добу поставки газу в пункті Високоє (на кордоні з Білоруссю) повернулись до законтрактованого рівня і станом на 08.00 26 січня 2009 року відбувались на рівні близько 7 млн. кубометрів на добу», - зазначає компанія.

Водночас, за даними компанії, через пункт в Дроздовічах (на кордоні з Україною) PGNIG отримує лише 7 млн. кубометрів, які поставляє “Газпром”, із 14 млн. законтрактованих. «Це значить, що контракт з RosUkrEnergo не виконується», - підкреслили в компанії.

PGNIG повідомив, що, таким чином, Польща отримує лише 76% газу від законтрактованих обсягів імпорту.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня PGNIG заявив, що після відновлення газових поставок через українську газотранспортну систему не отримує 7 млн. кубометрів газу, законтрактованого в RosUkrenergo.

Польща для забезпечення внутрішніх потреб імпортує 70% газу, понад 90% якого з Росії та через російську газотранспортну систему з країн Центральної Азії.

PGNIG за контрактом з RosUkrenergo від 17 листопада 2006 року отримує понад 2,3 млрд. кубометрів газу на рік.

За умовами цього контракту, який втрачає чинність 1 січня 2010 року, він може бути автоматично продовженим на 2 наступні роки.