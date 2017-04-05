Іспанія заарештувала маєтки і рахунки дядька президента Сирії Башара Асада

Влада Іспанії наклали арешт на рахунки і маєтки дядька сирійського президента Башара Асада - Ріфата Асада, запідозривши його в крадіжці 300 млн доларів з сирійської скарбниці в 1984 році, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Слідство у справі 79-річного экспатріанта з Сирії почалося у Франції, де він проживає вже більше 30 років. Французька прокуратура підозрює колишнього офіцера сирійської армії у відмиванні коштів, підробці й ухилянні від сплати податків.

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Серед майна Ріфата Асада в Іспанії - вілли в андалусійських курортах Марбелья і Пуерто-Банус, де пройшло вже 15 обшуків.

Крім того, за поданням прокуратури Іспанії вже заблоковані 16 рахунків, що мають безпосереднє відношення до Асада. Ще 76 рахунків перевіряються наглядовим відомством.

Сумарна вартість 503 одиниць майна сім'ї Ріфата Асада, серед яких вілли, квартири, парковки та готель категорії "люкс", становить 691 млн євро (735 млн доларів). Одна тільки велика ферма Ла-Макіна ("Машина") оцінюється в 60 млн євро.

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За повідомленнями французької прокуратури, яка тісно співпрацює з іспанськими колегами, частина компаній і одиниць власності на андалусійському узбережжі управлялися дружинами і дітьми 79-річного Ріфата.

Сам дядько президента Сирії стверджував, що йому раніше давали гроші представники саудівської королівської родини.

Ріфат Асад - колишній віце-президент Сирії і командир спеціальних сил безпеки. У лютому 1982 року він керував придушенням ісламістського заколоту в місті Хама, під час якого загинули, за різними даними, від 10 до 25 тисяч чоловік.

У 1983 році, коли в екс-президента Сирії Башара Хафеза Асада виникли проблеми зі здоров'ям, його молодший брат Ріфат, маючи у підпорядкуванні багатотисячну армійську угруповання, зробив спробу військового перевороту.

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Він встановив військовий контроль над Дамаском, однак домогтися повної перемоги не зумів. Наступного року, коли його брат оговтався від серцевого нападу, Ріфат був змушений відправитися у "безстрокове закордонне відрядження", отримавши церемоніальний пост віце-президента, але позбувшись всіх інших постів.

До 1998 року Ріфат Асад номінально зберігав посаду другої особи сирійського держави, не маючи можливості повернутися в країну. В даний час він постійно проживає за кордоном, в основному у Франції та Іспанії. 79-річний емігрант є непримиренним критиком правлячого сирійського режиму і вважає себе законним главою держави.