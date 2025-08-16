Інші варіанти передбачають додаткові обмеження для тіньового флоту нафтових танкерів Росії та підвищені мита для покупців російської нафти, включно з Китаєм.

США розглядають можливість запровадження санкцій проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл" у рамках низки заходів, покликаних підштовхнути президента РФ Володимира Путіна до прийняття перемир'я з Україною. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній будуть спрямовані на скорочення доходів Кремля від енергоносіїв, якщо саміт на Алясці не принесе результатів, повідомили джерела видання.

Занепокоєний можливим впливом на ціни, президент США Дональд Трамп сподівається, що такі заходи, якщо їх буде вжито, матимуть короткостроковий характер.

Журналісти пишуть, що серед інших можливостей - введення додаткових обмежень на тіньовий флот нафтових танкерів Москви та додаткові мита на покупців російської нафти, включно з Китаєм. Джерела попереджають, що будь-які заходи можуть бути введені поступово.

Зазначається, що державна компанія "Роснефть", очолювана близьким союзником Путіна Ігорем Сєчіним, і приватна компанія "Лукойл" є двома найбільшими російськими нафтовидобувними компаніями, на частку яких припадає майже половина всього експорту сирої нафти країни, або близько 2,2 млн барелів на день у першому півріччі цього року. Bloomberg пише:

"Загроза подальших санкцій є частиною переговорної тактики США перед самітом, покликаної продемонструвати готовність адміністрації посилити тиск на Росію. Використання економічних інструментів як батога і пряника - типовий прийом Трампа".

Санкції проти РФ

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що під час переговорів на Алясці Дональд Трамп має намір чітко донести до Володимира Путіна, що США можуть як посилити, так і послабити санкції проти Росії.

За його словами, Трамп планує пояснити Путіну на Алясці, що "всі варіанти розглядаються" щодо потенційного послаблення або посилення санкцій проти Москви.

