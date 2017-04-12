Заарештовано ісламіста, підозрюваного у причетності до атаки на "Боруссію" – ЗМІ

Заарештовано ісламіста, підозрюваного у причетності до атаки на автобус дортмундського футбольного клубу «Боруссія».

Про це повідомляє Європейський центр стратегічної розвідки і безпеки (ESISC‏ ) у Twitter.

Germany[UPDATE]: An Islamist suspect arrested in connection to Dortmund bus attack https://t.co/Hk73GjMLyD — ESISC (@EsiscTeam) 12 квітня 2017 р.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в Дортмунді сталися вибухи біля автобуса футбольного клубу «Боруссія». Три вибухові пристрої вибухнули в безпосередній близькості від автомобіля. Постраждала одна людина - іспанський футболіст Бартра, який з порізами відправлений у лікарню.

Читайте такожУ Німеччині слідство перевіряє ісламістський слід у вибухах біля автобуса "Боруссії"

На місці вибухів було знайдено записку, яка, за інформацією німецьких ЗМІ, починається словами "В ім'я Аллаха, милостивого і милосердного".

В листі згадуються теракт на різдвяному базарі в Берліні в грудні 2016 року, а також стверджується, що німецькі літаки Tornado в Сирії беруть участь у вбивстві мусульман халіфату так званої "Ісламської держави". Тому з цього моменту спортсмени та інші відомі особистості "в Німеччині та інших країнах-хрестоносців" значаться в "смертному списку "Ісламської держави". Автори цього листа заявляють, що це буде діяти до тих пір, як німецькі Tornado не будуть виведені з Сирії, і не буде закрита американська авіабаза в німецькому Рамштайні.