Заарештовано ісламіста, підозрюваного у причетності до атаки на "Боруссію" – ЗМІ

Заарештовано ісламіста, підозрюваного у причетності до атаки на автобус дортмундського футбольного клубу «Боруссія».

Про це повідомляє Європейський центр стратегічної розвідки і безпеки (ESISC‏ ) у Twitter.

