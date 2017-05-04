У США підтримали законопроект про боротьбу з прихованим впливом Росії

У середу, 3 травня, нижня палата американського Конгресу ухвалила законопроект про розвідувальну політику, який посилює боротьбу з можливим таємним впливом Росії в Сполучених Штатах та інших країнах, і спрямований на зміцнення нагляду Конгресу над спецслужбами США. Про це повідомляє AP.

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Законопроект також передбачає зусилля щодо запобігання атакам і позбавленню терористів притулку в Іраку, Сирії, Північній Африці та інших регіонах. Він підтримує програми контррозвідки США в кіберпросторі, в космосі і в морі.

У цьому двопартійному законопроекті є секретний додаток, який не було оприлюднено. Очікується, що він пройде голосування в сенаті цього тижня.

Як повідомляв УНІАН, директор ФБР Джеймс Комі заявив, що Росія як і раніше втручається в американську політику. На його думку, Росія - це "найбільша загроза з усіх на Землі, виходячи з її намірів і можливостей".