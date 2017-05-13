WikiLeaks запропонувала $100 тисяч за записи розмов Трампа і Комі

02:27, 13 травня 2017
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WikiLeaks пропонує винагороду за записи розмов президента США зі звільненим очільником ФБР.

WikiLeaks шукає записи розмов Трама із Комі / фото tsn.ua

Організація WikiLeaks запропонувала 100 тисяч доларів за записи розмов президента США Дональда Трампа і нещодавно звільненого директора ФБР Джеймса Комі.

Про це йдеться в повідомленні організації у Twitter.

"WikiLeaks пропонує 100 тисяч доларів США за плівки Трампа-Комі", – повідомляє WikiLeaks.

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Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп несподівано звільнив голову ФБР Джеймса Комі, який займався розслідуванням можливих зв'язків членів передвиборчого штабу Трампа з Росією. Адміністрація президента США заперечує, що звільнення пов’язане із цим розслідуванням.

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Теги: #звільнення голови ФБР#Розмови Трампа і Комі