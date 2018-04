WikiLeaks запропонувала $100 тисяч за записи розмов Трампа і Комі

Організація WikiLeaks запропонувала 100 тисяч доларів за записи розмов президента США Дональда Трампа і нещодавно звільненого директора ФБР Джеймса Комі.

Про це йдеться в повідомленні організації у Twitter.

"WikiLeaks пропонує 100 тисяч доларів США за плівки Трампа-Комі", – повідомляє WikiLeaks.

WikiLeaks offers US$100k for the Trump-Comey tapes. To increase the reward send Bitcoin to reward address: 1FfzC3KrbrJ3CRbz4hqHnxSqvYfy9M5CT pic.twitter.com/CJInYx4fcw