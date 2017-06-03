У Сомалі здійснив аварійну посадку літак ООН – ЗМІ
19:03, 03 червня 2017Світ
235 0
На борту знаходилися чотири людини.
У Сомалі здійснив аварійну посадку літак ООН / фото twitter @Rus_Eng_News Follow
Літак Всесвітньої продовольчої програми ООН здійснив аварійну посадку на півдні Сомалі.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Сіньхуа.
За словами представника ООН, інцидент з літаком для чартерних перевезень стався сьогодні у провінції Гедо.
Читайте такожУ Новій Зеландії пасажири встигли вистрибнути з падаючого літака
На борту знаходилися чотири людини. У результаті аварійної посадки вони серйозно не постраждали.
The UN plane made an emergency landing in Somalia https://t.co/LUDbaFjhnwpic.twitter.com/mmUf9zxNkL#news#Russia— Ukr to En Fr Es News (@Rus_Eng_News) June 3, 2017
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter