У Сомалі здійснив аварійну посадку літак ООН – ЗМІ

Літак Всесвітньої продовольчої програми ООН здійснив аварійну посадку на півдні Сомалі.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Сіньхуа.

За словами представника ООН, інцидент з літаком для чартерних перевезень стався сьогодні у провінції Гедо.

На борту знаходилися чотири людини. У результаті аварійної посадки вони серйозно не постраждали.

