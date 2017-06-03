У Сомалі здійснив аварійну посадку літак ООН – ЗМІ

19:03, 03 червня 2017
Світ
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На борту знаходилися чотири людини.

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Літак Всесвітньої продовольчої програми ООН здійснив аварійну посадку на півдні Сомалі.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Сіньхуа.

За словами представника ООН, інцидент з літаком для чартерних перевезень стався сьогодні у провінції Гедо.

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На борту знаходилися чотири людини. У результаті аварійної посадки вони серйозно не постраждали.

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Теги: #аварійна посадка літака ООН