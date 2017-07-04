Інцидент в Егейському морі: берегова охорона Греції обстріляла турецьке судно

Туреччина засудила Грецію за стрілянину по турецькому суховантажного судну в Егейському морі.

Як повідомляє Радіо Свобода, капітан суховантажу заявив в понеділок, що берегова охорона Греції відкрила вогонь по його судну, коли воно знаходилося поблизу острова Родос. Цьому передувала вимога грецької сторони до капітана - пришвартуватися в грецькому порту.

Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що не може бути підстав для стрільби по беззбройному торговому судну, що транспортує товар між двома турецькими портами. У заяві йдеться, що в результаті інциденту ніхто не загинув і не постраждав.

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Грецька сторона заявила, що отримала анонімну інформацію про перебування на борту турецького судна партії наркотиків. При цьому, як стверджує грецька сторона, турецьке судно перебувало в територіальних водах Греції.

Між Туреччиною і Грецією, є невирішені територіальні претензії, зокрема, стосуються островів в Егейському морі. Обидві держави є союзниками по НАТО.