Меркель розкритикувала погляди адміністрації Трампа про "переможців та переможених" на світовій арені - ЗМІ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала зовнішньополітичні погляди адміністрації президента США Дональда Трампа, яка більше схиляється до підходу "переможців та переможених" на світовій арені, аніж до розвитку глобальної взаємодії.

Читайте такожЄС не досяг жодного прогресу у розподілі біженців - МеркельЯк повідомляє Reuters, ці слова голови німецького уряду пролунали за два дні до початку саміту G20, який 7-8 липня відбудеться у Гамбурзі.

Саміт G20 повинні відвідати лідери США, Росії, Туреччини та інших країн. Очікується, що переговори будуть доволі складними, тому що порядок денний містить питання, які викликають розбіжності, зокрема щодо вільної торгівлі та кліматичних змін.

"Як (головуючий) президент G20, моя робота полягає у тому, щоб працювати над можливостями досягнення угоди та не потурати ситуації, за якої нестача комунікації переважає", - заявила Меркель виданню Die Zeit.

При цьому, вона сказала, що розбіжності не повинні бути відсунуті у сторону.

"В той час, коли ми розглядаємо взаємодію, щоби забезпечити користь кожному, глобалізація сприймається американською адміністрацією здебільшого як процес, який не має безпрограшної ситуації для кожного, проте має відношення до переможців та переможених", - наголосила Меркель.

Канцлер ФРН наголосила, що слова радника Трампа з питань безпеки про те, що світ є ареною, а не глобальною спільнотою, суперечить її поглядам.

На переконання Меркель, Німеччина хоче, щоби усі країни мали користь від економічного прогресу, а не лише декілька країн.