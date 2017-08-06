У Мін'юсті США обіцяють не переслідувати журналістів за використання "витоків"

Міністерство юстиції США не має наміру переслідувати журналістів за використання витоків, за винятком випадків порушення закону з боку преси.

Про це в неділю у інтерв'ю телеканалу Fox News заявив перший заступник міністра юстиції Рід Розенстайн, передає ТАСС.

«Ми боремося з тими, хто зливає інформацію, а не з журналістами. Ми шукаємо людей, які вчинили злочин... Ми не переслідуємо журналістів за те, що вони роблять свою роботу», - сказав він.

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При цьому Розенстайн уточнив, що притягнення працівників ЗМІ до відповідальності в принципі не виключається, але лише в тому разі, якщо мало місце навмисне порушення закону.

«Говорячи в цілому, репортери, які публікують інформацію, не вчиняють злочин, але за певних обставин це може статися. Я б не став виключати випадків, коли репортери цілеспрямовано порушують закон», - зазначив заступник голови відомства.

Минулої п'ятниці міністр юстиції США, генеральний прокурор Джефф Сешнс повідомив, що за період роботи адміністрації президента США Дональда Трампа влада пред'явила звинувачення в організації витоків інформації вже чотирьом чиновникам, а кількість відкритих справ, пов'язаних із витоками, з січня потроїлася. Крім того, зазначив міністр, в його відомстві йде розгляд питання про видачу повісток журналістам для надання свідчень, оскільки самі слідчі й прокурори вважають це дуже ефективним заходом.

Сам Трамп у свою чергу в суботу в своєму Twitter привітав зусилля, що вживаються главою Мін'юсту.