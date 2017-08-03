Путін не розуміє меж влади Трампа - Time

У кожній спробі зав'язати дружбу із Заходом президент Володимир Путін, здається, чекає, що лідери інших країн зможуть подолати всі обмеження своїх повноважень, так само, як і він у Росії. І вони завжди його розчаровують. Хоча ніхто не зробив це так видовищно, як президент США Дональд Трамп.

Про це на сторінках Time пише журналіст Саймон Шустер, який нагадує, що минулого тижня Конгрес відправив на підписання Трампу законопроект про введення нових санкцій проти Москви за втручання в американські вибори, передає DT.UA.

І це менше ніж через місяць після того, як президенти США і Росії зустрілися в Німеччині під час саміту G20.

"Багатьом у Москві цей документ довів, що Трамп - безпорадний лідер, неспроможний виконати свої гучні обіцянки "подружитися з Росією". Адже оскільки Трамп не може впоратися зі своїми депутатами, отже, він слабкий", - прокоментував російський політолог Олексій Макаркін.

Шустер зауважує, що Макаркін, так само як і Путін, не врахував однієї обставини. Члени Конгресу США включно з республіканцями - не "свої депутати" для Трампа. Вони - рівноцінна йому гілка влади, так само як і судова влада, яка неодноразово блокувала імміграційні ініціативи президента.

"Це нерозуміння меж виконавчої влади бере свій початок з ранніх років президентства Путіна, протягом яких він взяв під контроль російську пресу і чомусь вирішив, що його західні колеги можуть зробити те ж саме у своїх країнах", - йдеться у статті.

У російській пропаганді нездатність Трампа придушити американські ЗМІ подається як ознака того, що США насправді керує "могутня політична кліка", яка на цей раз виступає проти президента.

Автор зазначає, що Кремль, очевидно, все ще сподівається, що Трамп зламає американську систему й повернеться до союзу з Москвою. У свою чергу, Захід дуже довго чекав, що Росія змінить свою поведінку й ситуація зміниться на краще. Але, схоже, цих змін не варто чекати скоро.

Читайте такожТрамп про нові санкції проти Росії: не мають перешкоджати зусиллям США та ЄС врегулювати конфлікт в Україні

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про запровадження нових санкцій проти Росії.

Документ законодавчо закріплює діючі санкції проти Росії, створює механізм обов'язкового узгодження з Конгресом США можливого рішення президента США щодо ослаблення антиросійських санкцій, а також передбачає можливість запровадження санкцій проти державних підприємств РФ, що здійснюють операції в металургійній і гірничодобувній галузях і на залізничному транспорті.

Також він посилює антиросійські секторальні санкції стосовно фінансового сектору РФ і російської енергетики, передбачається запровадження санкцій у зв'язку з діяльністю уряду РФ у напрямку підриву кібернетичної безпеки, а також запровадження санкцій щодо осіб, які відповідають за порушення прав людини на окупованій РФ території, які діють в інтересах оборонного і розвідувального секторів уряду РФ.

При цьому Трамп закликав Конгрес утриматися від використання закону про нові санкції проти РФ на шкоду зусиллям США і Євросоюзу врегулювати конфлікт в Україні.

Також, за його словами, цей закон не повинен використовуватися для запобігання зусиллям адміністрації президента США усунути будь-які непередбачені наслідки для американського бізнесу та європейських союзників.