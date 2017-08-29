Юнкер назвав незадовільними вимоги Лондона стосовно перемовин по Brexit

Отримані Європейською Комісією пропозиції Лондона щодо подальшого перебігу перемовин стосовно виходу Великобританії зі складу ЄС - так званого Brexit - є "незадовільними", заявив голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер. "Я прочитав з необхідною уважністю всі ці документи, (…) і жодний з них мене по-справжньому не задовольнив", - заявив Юнкер зробив у вівторок, 29 серпня, під час щорічної конференції послів країн-членів ЄС в Брюсселі, як повідомляє DW.

За словами Юнкера, лишається ще "вкрай багато" відкритих питань. Серед них, зокрема, невизначеність щодо майбутнього статусу кордону між Ірландією, що є членом ЄС, та Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства. Так само невирішеним лишається питання фінансових зобов'язань Великобританії перед ЄС у зв'язку з Brexit. За приблизними підрахунками Брюсселя, тут може йтися про кілька десятків мільярдів євро, наголосив Юнкер.

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Напередодні в Брюсселі розпочався третій раунд переговорів щодо узгодження умов виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського Союзу. Делегація Великобританії представила ЄС документи з пропозиціями, у яких вимагає від Брюсселя "гнучкості" під час переговорів. Передусім ідеться про ідею одночасно обговорювати як умови виходу Великобританії з Євросоюзу, так і принципи, на яких ґрунтуватимуться відносини між Лондоном та Брюсселем після цього.

Утім, Юнкер заявив, що Брюссель не розпочне "жодних нових переговорів" щодо майбутніх відносин між ЄС та Великобританією, поки не буде вирішено інші питання, і що він правила для проведення таких переговорів "цілком зрозумілими".