FT: російський лобіст Ахметшин дав свідчення у справі про зв'язки Трампа з РФ

Російський лобіст Рінат Ахметшин, колишній контррозвідник радянської армії, який зустрічався в 2016 році з представниками передвиборного штабу Дональда Трампа, поспілкувався зі слідчими, які ведуть справу про можливе втручання РФ у президентські вибори в США.

Про це в четвер, 31 серпня, повідомляє газета Financial Times з посиланням на двох неназваних осіб, знайомих з ходом справи, передає DW.com.

Як стверджується, Ахметшин давав свідчення під присягою 11 серпня 2017 року протягом кількох годин.

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При цьому сам Ахметшин відмовився коментувати виданню подробиці свого спілкування зі слідчими. "Я не знаю, про що ви говорите. Я нічого не коментую", - сказав він, додавши, що він "поважає" розслідування спецпрокурора США щодо Росії Роберта Мюллера. Лобіст також повідомив, що він обіцяв "повну співпрацю" всім слідчим.

Зустріч в Нью-Йорку, яка відбулася 9 червня 2016 року, потрапила в центр уваги після того, як з'ясувалося, що в ній брав участь старший син Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший. Трампу-молодшому нібито обіцяли надати інформацію, яка скомпрометує головну суперницю його батька на президентських виборах - Хілларі Клінтон.