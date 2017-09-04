Меркель заявила, що не бачить Туреччину у складі ЄС

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила 3 вересня, що не бачить Туреччину в складі Євросоюзу. Про це вона сказала на час виступу на передвиборних теледебатах, як повідомляє "Радіо свобода".

Меркель наголосила, що влада Німеччини не може в односторонньому порядку перервати переговори про вступ Туреччини до ЄС, але має намір посилити економічні заходи у відповідь на арешт німецьких громадян. За даними німецької преси, в турецьких в'язницях нині перебувають щонайменше 10 політв’язнів з ФРН.

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Канцлер також запевнила, що Берлін не має наміру розривати дипломатичні відносини зі Стамбулом. При цьому Меркель назвала неприпустимими ситуації, в яких члени уряду Туреччини намагаються чинити тиск на турецьких громадян у Німеччині.

Раніше про неможливість членства в ЄС для Туреччини, поки при владі перебуває президент Реджеп Ердоган, заявив міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель.