Кадиров зібрав величезний мітинг у Чечні, прийняли звернення до Путіна

У столиці Чечні пройшов масовий мітинг в підтримку мусульманського співтовариства М'янми (Бірми). За даними організаторів заходу, в акції взяли участь більше мільйона людей, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Протягом акції на площі біля мечеті "Серце Чечні" у центрі Грозного натовп кілька разів кричав "Аллаху Акбар!", "Ми - мусульмани М'янми".

Ближче до кінця мітингу вони почали рвати на дрібні шматки принесені з собою плакати, вимагали зупинити "геноцид мусульман в М'янмі". Мітинг закінчився масовою молитвою.

В акції взяв участь глава Чечні Рамзан Кадиров, який розкритикував позицію світової спільноти по відношенню до сутичок в М'янмі і зажадав їх міжнародного розслідування.

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За підсумками мітингу учасники прийняли звернення до президента Росії Володимира Путіна.

"Шановний Володимире Володимировичу, сьогодні ми, громадяни Росії, мусульмани Північного Кавказу, лідери громадської думки, лідери релігійних організацій звертаємося до вас як до лідера нації з проханням вжити весь ваш авторитет і вплив у світі, щоб зупинити геноцид мусульман", - зачитав зі сцени текст звернення Рамзан Кадиров і попросив усіх, хто з ним згоден, підняти руку.

Руки підняли всі без винятку присутні, включаючи самого Кадирова і стояли з ним на сцені синів.

"Цілий народ стоїть на краю загибелі, але ніхто не вводить проти М'янми політичні та економічні санкції. Зовсім нещодавно після подій у редакції одного з журналу сильні світу цього марширували по вулицях Парижа. Перші особи готові захищати навіть одну людину нетрадиційної орієнтації, але втрачають дар мови, коли йде знищення цілого народу", - заявив Кадиров.

Нагадаємо, раніше глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що «незадоволений» і готовий виступити проти Росії, якщо російська влада буде підтримувати «шайтанів» у М'янмі.

Він повідомив, що в питанні М'янми йому ближче позиція президента Туреччини Ердогана і він його підтримує.