За одиночний пікет: біля Держдуми затримали російського опозиціонера (фото)

У Москві біля будівлі Держдуми затримали російського опозиціонера Сергія Удальцова. Про це у своєму Twitter повідомила його дружина Анастасія Удальцова.

Сам Удальцов у своєму Twitter написав, що проводить пікет на підтримку широкої амністії. Крім того, до нього вийшов депутат Держдуми РФ Сергій Шаргунов.

Проводимо пікет біля Державної думи в підтримку широкої амністії pic.twitter.com/TgTPLB5zwD — Сергій Удальцов (@s_udaltsov) September 13, 2017

До учасників пікету підійшов депутат Сергій Шаргунов - йому було передано звернення з пропозиціями pic.twitter.com/CTYLNRbLHr — Сергій Удальцов (@s_udaltsov) September 13, 2017

Будемо домагатися змін у законодавстві pic.twitter.com/AXVdNYFYdN — Сергій Удальцов (@s_udaltsov) September 13, 2017

"Удальцова затримали на одиночному пікеті біля Держдуми і доставили в Тверське ОВС", - йдеться у повідомленні його дружини.

Удальцова затримали на одиночному пікеті біля Держдуми і доставили в Тверське ОВС pic.twitter.com/EmlURFrERV — Анастасія Удальцова (@udaltsova_) September 13, 2017

Як повідомляв УНІАН, у червні незадовго до антикорупційної акції в Москві затримували опозиціонера Олексія Навального.