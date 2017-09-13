За одиночний пікет: біля Держдуми затримали російського опозиціонера (фото)
Російський опозиціонер Удальцов проводив одиночний пікет.
У Москві біля будівлі Держдуми затримали російського опозиціонера Сергія Удальцова. Про це у своєму Twitter повідомила його дружина Анастасія Удальцова.
Сам Удальцов у своєму Twitter написав, що проводить пікет на підтримку широкої амністії. Крім того, до нього вийшов депутат Держдуми РФ Сергій Шаргунов.
Проводимо пікет біля Державної думи в підтримку широкої амністії pic.twitter.com/TgTPLB5zwD— Сергій Удальцов (@s_udaltsov) September 13, 2017
До учасників пікету підійшов депутат Сергій Шаргунов - йому було передано звернення з пропозиціями pic.twitter.com/CTYLNRbLHr— Сергій Удальцов (@s_udaltsov) September 13, 2017
Будемо домагатися змін у законодавстві pic.twitter.com/AXVdNYFYdN— Сергій Удальцов (@s_udaltsov) September 13, 2017
"Удальцова затримали на одиночному пікеті біля Держдуми і доставили в Тверське ОВС", - йдеться у повідомленні його дружини.
Удальцова затримали на одиночному пікеті біля Держдуми і доставили в Тверське ОВС pic.twitter.com/EmlURFrERV— Анастасія Удальцова (@udaltsova_) September 13, 2017
Як повідомляв УНІАН, у червні незадовго до антикорупційної акції в Москві затримували опозиціонера Олексія Навального.