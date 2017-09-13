За одиночний пікет: біля Держдуми затримали російського опозиціонера (фото)

09:37, 13 вересня 2017
Світ
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Російський опозиціонер Удальцов проводив одиночний пікет.

Удальцова затримали біля будівлі Держдуми / фото twitter.com/s_udaltsov

У Москві біля будівлі Держдуми затримали російського опозиціонера Сергія Удальцова. Про це у своєму Twitter повідомила його дружина Анастасія Удальцова.

Сам Удальцов у своєму Twitter написав, що проводить пікет на підтримку широкої амністії. Крім того, до нього вийшов депутат Держдуми РФ Сергій Шаргунов.

"Удальцова затримали на одиночному пікеті біля Держдуми і доставили в Тверське ОВС", - йдеться у повідомленні його дружини.

Як повідомляв УНІАН, у червні незадовго до антикорупційної акції в Москві затримували опозиціонера Олексія Навального.

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Теги: #пікет біля Держдуми